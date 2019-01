Policisté obvinili Tuhého

Jde do tuhého, i když výstižnější by bylo napsat Jdou do Tuhého. Konkrétně policisté Robert Šlachta a Jiří Komárek.

Policejní prezident Tomáš Tuhý. | Foto: ČTK/Doležal Michal

Šéf ostravské expozitury protimafiánského útvaru Jiří Komárek včera vznesl vážné obvinění na adresu policejního prezidenta Tomáše Tuhého. České televizi řekl, že funkcionáři Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se snažili proniknout do spisu v případu Vidkun. V něm byli obviněni dva vysoce postavení policisté. Z toho důvodu se neobrátil na GIBS, ale chce oslovit členy bezpečnostního sněmovního výboru a předložit jim „extrémně závažné" důkazy o tom, že cílem policejní reorganizace je odstranění Roberta Šlachty. Tuhý je podle Komárka podezřelý z „brutálního úniku informací" při objasňování hospodářské trestné činnosti v případu, kde jde o stamiliony. Před výborem chce vypovídat i Šlachta, který u policie končí 30. června. Měl by ho informovat o propojení policie a podsvětí. Tuto linii zdůrazňoval v Otázkách Václava Moravce i předseda hnutí ANO Andrej Babiš: „Pan Chovanec, který je nazýván v ČSSD zrádcem zrádců, se stal kmotrem kmotrů, protože vyhověl podsvětí, kde byla objednávka popravit Šlachtu." Tomáš Tuhý obvinění kategoricky odmítl. Považuje ho za „nebývalý účelový nátlak" ze strany Roberta Šlachty a jeho příznivců. Podobně se na tuto aktivitu dívá ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Ten zopakoval, že při podezření na trestnou činnost policistů Šlachta s Komárkem musejí oslovit GIBS. Uvedl však, že mimořádného zasedání výboru by se zúčastnil jak on, tak vedení Policie ČR. Andrej Babiš i předseda KSČM Vojtěch Filip jsou přesvědčeni, že záležitost by se měla přenést na parlamentní půdu. Lidovecký místopředseda Marian Jurečka ji považuje za velmi vážnou, pročež by se jí opět měla zabývat Bezpečnostní rada státu. Zda se vůbec dostane na stůl poslanců bezpečnostního výboru, není jisté. Pokud o jeho mimořádné svolání nepožádá předseda sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) či ho nepodpoří aspoň dvě pětiny členů, sejde se až v září. „Žádný oficiální podnět pana Šlachty zatím nedorazil," řekl Deníku poslanec ANO Bohuslav Chalupa. Zdůraznil přitom, že už 16. června vyzval všechny členy bezpečnostního výboru, aby iniciovali mimořádnou schůzi, na níž by projednali reorganizaci policie a okolnosti, jež ji provázejí. „Do této chvíle se svoláním výboru souhlasilo jen pět poslanců, čtyři z ANO a jeden z Úsvitu. Doufám, že se přidá minimálně jeden kolega, takže se sejdeme nejpozději do 15. července," uzavřel Chalupa. Místopředseda výboru Richard Dolejš (ČSSD) s tím ovšem nesouhlasí: „Pokud nebudou k dispozici relevantní informace k iniciativě pana Šlachty, není otázka vhodnosti či nutnosti svolat výbor pro bezpečnost na pořadu dne. Hodně mi to připomíná mediální a politické divadlo z doby tzv. Kubiceho zprávy, kdy se z ÚOOZ načas stala politická divize pravice, což skončilo jmenováním pana Kubiceho do funkce ministra vnitra."

Autor: Kateřina Perknerová