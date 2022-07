Žena si „hrála“ s požárním alarmem v Národním muzeu. Škoda za tři miliony korun

V prvním případě se však nic nestalo, jelikož šlo o takzvané blokační tlačítko. Tedy to, které alarm blokuje a ruší. „Úspěšná“ byla až na druhý pokus. To podle policistů zmáčkla alarm, který spouští zařízení vypouštějící hasicí plyn. „Ten z místnosti zasažené požárem vytlačí vzduch a oheň tak efektivně eliminuje. Do místnosti tak zbytečně vypustila hasicí plyn ze dvou několikasetkilových nádrží,“ konstatoval v dubnu letošního roku policejní mluvčí Jan Rybanský.

Poté z místnosti odešla. Později byla identifikována, zadržena a ve středu 13. dubna si vyslechla obvinění z trestného činu poškození a ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení.