Praha – Hodně svérázně pochopil policejní slogan „pomáhat a chránit" 33letý vedoucí pracovník operačního střediska pražského policejního ředitelství. Chránil totiž svého stejně starého podřízeného. Od prosince do února mu umožňoval docházet na detašované pracoviště IV. obvodu pouze sporadicky – a dotyčný toho využíval věrou víc než vrchovatou. Dokonce se neobjevil na svém pracovišti celý měsíc!

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Podle výkazu služeb přesto bylo všechno v nejlepším pořádku. Šéf vše vyplnil tak, jako by se nic nestalo, připomněla v pátek mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Radka Sandorová. „Přestože policista do služby vůbec nechodil, nadřízený do výkazu práce neodpracované směny zaváděl – a fiktivně tak vykazoval jeho přítomnost na pracovišti," uvedla. Zatím zůstává v šetření, co k takovému počínání šéfa vedlo.

Oba provinilci se brzy stanou policisty bývalými. V reakci na sdělení Sandorové to sdělila Andrea Zoulová z ředitelství pražské policie. „S délesloužícím policistou bylo zahájeno řízení o zproštění výkonu služby, u jeho kolegy byl vypracován návrh na propuštění," konstatovala.

Muži, z nichž jeden nosil uniformu devátým, a druhý dokonce čtrnáctým rokem, již vyslechli obvinění ze dvou přečinů – ze zneužití pravomoci úřadní osoby a z podvodu.

Ten s nižším postem, který na pracoviště přicházel pouze externě, je navíc podezřelý i z další trestné činnosti. Její obětí se staly dvě jeho bývalé přítelkyně. Konkrétně jde o porušování domovní svobody a také o ublížení na zdraví – přičemž nejméně v jednom případě se toho dopustil v době, kdy měl být v práci. A papírově také byl. „Místo výkonu služby násilníkem," komentovala jeho počínání Sandorová.

V jednom případě dotyčný násilím vnikl do bytu své bývalé životní družky – a odmítal odejít, přestože ho žena o to žádala. Odpovědí jí byly urážky. Nevítaný host se zvedl a odkráčel až ve chvíli, kdy mu žena pohrozila, že přivolá policisty. A druhý případ zní ještě strašlivěji. Na chodbě svého bytu dokonce fyzicky zaútočil! Svou bývalku srazil na zem a kopal do ní, čímž jí způsobil otřes mozku, pohmoždění zad, mnohočetné podkožní výrony na rukou a další zranění.

Ani tím však ještě nejsou sečteny všechny jeho hříchy. Těch dalších se podle detektivů inspekce dopouštěl ve chvíli, kdy už přece jen dorazil na pracoviště. „Zneužíval přístupu do informačních systémů a z policejních databází získával pro svou potřebu data svých příbuzných a přátel," shrnula tuto jeho nezákonnou činnost Sandorová.