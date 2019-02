V uplynulých letech inspekce případ opakovaně odložila s tím, že šetření neprokázalo, že by během policejního zákroku byl spáchán trestný čin. S takovým výsledkem se ale matka zesnulé odmítala smířit; hovořila o zametání kauzy pod koberec a snažila se využít všechny možnosti, aby střílejícího policistu dostala k soudu. Také její právní zástupce Jan Salmon ale uspěl až u Nejvyššího státního zastupitelství ČR; se stížnostmi směrovanými k pražským žalobcům na úrovni městského a vrchního státního zastupitelství nejprve nepochodil.

Co se nyní změnilo v důkazní situaci nebo v samotném posouzení případu, mluvčí inspekce Radka Sandorová inspekce nekomentovala; uvolnila pouze stručnou informaci zmiňující samotný fakt, že padlo obvinění. Podrobnosti neuvadla s odkazem na probíhající vyšetřování. V minulosti se obsáhle řešilo, zda střílející policista mohl dívku sedící v autě vidět. On trval na tom, že o její přítomnosti v autě neměl ponětí; zřejmě prý byla na sedadle skrčená.

Právě změna pohledu na možnost vyhodnocení přítomnosti spolujezdkyně ve vozidle zřejmě stojí za aktuálním obviněním. Jeho sdělení by mohlo naznačovat, že případ zamíří k soudu – to ale ještě nemusí být jisté. Rozhodující bude návrh vyšetřovatele po uzavření případu (a rovněž to, jak se k němu postaví státní zastupitelství).

Snaha uniknout za každou cenu

Z policejních informací, které byly zveřejněny krátce po události, vyplývá, že se nejednalo o palbu na auto, které mizí v dáli. Recidivista pod vlivem drog, který seděl za volantem kradeného auta, se prý snažil uniknout doslova za každou cenu: nejprve naboural do služebního vozu, následně měl snahu najíždět na policistu. Právě v té chvíli muž v uniformě střílel na spodní část auta. Ani tím ale uprchlíka nezastavil.

Řidič začal ujíždět protisměrným pásem. Zastavil až po několika stovkách metrů – zřejmě poté, co zjistil, že kamarádka sedící vedle něj je mrtvá. Pak z auta utekl; dopadnout se ho podařilo po osmi dnech. Podle pondělních informací Českého rozhlasu muž, který byl již předtím dvacetkrát stíhán pro trestnou činnost majetkového i násilného charakteru, vyvázl s podmínkou.