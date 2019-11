„Zloděje pronásledoval policista v civilním oblečení s kšiltovkou na hlavě. V prodejně oba běželi kolem ženy v oranžové mikině s kočárkem a před prodejnou pak toto pronásledování sledovali asi tři svědci,“ popsala událost, která se stala okolo sedmé hodiny večerní 26. října, mluvčí policejní inspekce Ivana Nguyenová.

K případu zprvu nebylo moc oficiálních informací, posléze se ukázalo, že příslušník policie - v té chvíli mimo službu - trefil třiačtyřicetiletého muže, jenž v prodejně ukradl mobilní telefon, patrně do břicha. GIBS nyní zveřejnila video, kde jsou vidět výše popsaní svědci a v závěru i blondýna, která se v inkriminované době nacházela před obchodem.

„V areálu prodejny jsme zajistili několik kusů oblečení a černou kabelku. Dle zjištěných informací by majitelkou měla být žena s blond vlasy, kterou tedy může být svědkem celé události,“ sdělila mluvčí Nguyenová.

GIBS žádá ženu, která se pozná na nově přiložené fotografii ze stanice metra Černý Most, nechť se přihlásí operačnímu středisku a věci si převezme. Blonďatá svědkyně by navíc mohla pomoct objasnit, co se ten večer vlastně stalo.