/FOTOGALERIE, VIDEO/ Šest fanoušků se na fotbalový zápas Polsko-Česko nepodívalo. Bylo zadrženo policií.

Polští fanoušci. | Foto: Deník/Radek Cihla

V pražském Edenu se odehrál kvalifikační zápas o mistrovství Evropy mezi týmem Česka a Polsko. Do pražské metropole na něj se sjely tisíce polských fanoušků, kteří se to rozhodli ještě před jeho začátkem zorganizovat protest proti polskému fotbalovému svazu. Policie proto nasadila do ulic stovky policistů. Před zahájeném zápasu zasahovali. "Před začátkem fotbalového utkání policisté zajistili šest osob, které buď neuposlechly výzev policistů nebo použily pyrotechniku před stadionem. Ve všech případech se jednalo o fanoušky hostů," uvedli pražští policisté na sociální síti Twitter.

Zápas dopadl pro Česko vítězně výhrou 3:1.