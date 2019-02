Praha – V noci na pátek zadržela policejní motorizovaná jednotka muže, podezřelého ze sériových přepadení večerních prodejen Žabka. Osud zadrženého muže se naplnil při poslední loupežné výpravě kam jinam, než do zmíněné prodejní sítě a to ve Střešovicích.

Prozradil ho popis

Se zbraní v ruce si vynutil vydání finanční hotovosti nepřevyšující deset tisíc korun. Na místo okamžitě vyjeli policisté pohotovostní motorizované jednotky, kterým otřesená prodavačka sdělila poměrně podrobný popis pachatele. Ten se až nápadně shodoval s popisem muže série loupeží, po kterém pátrali kriminalisté prvního policejního obvodu od druhé poloviny března. „Policisté začali po lapkovi okamžitě pátrat v širokém okolí přepadené večerky, neboť věděli i to, že pachatel odjel z místa loupeže, stejně jako v předchozích případech, červenou Fábií se žlutými polepy na dveřích," specifikoval mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. A pak už to šlo ráz naráz zhruba hodinu po oznámení si podle policejního mluvčí všimli dotyčného „péjáci" v ulici Za Kajetánkou, kde ho také zastavili. „Řidič se nejprve tvářil, že vůbec neví, oč jde. To ale jenom do chvíle, než u něj v autě policisté zajistili pistoli pečlivě ukrytou pod předním sedadlem a uloupenou hotovost," doplnil Tomáš Hulan. Jelikož zadrženému výtečníkovi v tu chvíli bylo jasné, že neodvratně spadla klec, doznal se ještě na místě k celé sérii loupeží ve večerkách.

Nutila ho prý nouze

Své přiznání následně zopakoval i kriminalistům prvního oddělení Prahy I při výslechu do protokolu. Jako důvod svého jednání uvedl tíživou finanční situaci.

Na základě popsaných skutečností obvinil vyšetřovatel třiatřicetiletého Čecha z Prahy z celkem šesti loupeží, kdy mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Současně kriminalisté podali podnět státnímu zástupci k návrhu na uvalení vazby.