Vyhozené kytice na Národní třídě: policie ještě čeká na vyčíslení škody

Informační technologie - Informační technologie Programátor 30 000 Kč

Vývojáři softwaru PROGRAMÁTOR. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU : Purkyňova č.p. 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, KONTAKT PRVOTNÍ E-MAILEM : Plevka Ondrej, tel.: 734 420 573, e-mail: ondrej@spaceti.com, , Dobrá znalost Assembler, C, C++. Minimalna zkusenost s C/C++ - 3 roky. Zkušenost s RTOS (TI-RTOS, FreeRTOS) a, network protokoly (6LoWPAN, Thread, Bluetooth HCI) je převaha. Bakalářské vzdělání v IT sféře. Dobrá znalost, angličtiny (na ůrovni c1)., Dobré znalosti a zkusenost: vyvoj pro SoC (ARM Cortex-M3, nRF52 Series), implementace radio protokolu pro Bluetooth, a Sub-GHz site, mesh site, Over-The-Air Device Firmware Upgrade, MEMS senzory (accelerometer, gyroscope),, protokoly komunikace (UART, SPI, Modbus, CAN), LPWAN (Sigfox, NB-IoT), integrace do BMS systemu, vyvoj, schematu a PCB (Eagle, AutoCAD), GIT, database (PostgresQL)., , Zam výhody : Občerstvení na pracovišti, odborné kurzy, jeden den v týdnu Homeoffice. Pracoviště: Spaceti s.r.o.001, Purkyňova, č.p. 2121, 110 00 Praha 1. Informace: Ondrej Plevka, +420 734 420 573.