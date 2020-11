V pátek večer došlo k nehodě ve stanici metra Opatov. Do kolejiště zde spadl mladý muž. Po vyproštění byl s lehčím poraněním převezen do nemocnice. Pád následoval po potyčce s jiným člověkem, po němž nyní pátrá policie.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

V pátek před devátou hodinou večer došlo ve stanici metra Opatov k nehodě. Po potyčce s jinou osobou se do kolejiště zřítil muž. Na místo ihned vyrazili hasiči i záchranáři. Po vyproštění byl šestatřicetiletý muž převezen do nemocnice. Doprava na trase C pražského metra mezi stanicemi Kačerov a Háje, byla asi hodinu přerušena.