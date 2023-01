„Muž zneužil svého postavení kouče a po předchozí manipulaci posouval hranici poškozených v sexuální oblasti od obnažování, sebeukájení až po pohlavní styk,“ popsala Siřišťová. Muž navíc k provozování profese kouče neměl žádnou akreditaci.

Kromě obvinění nyní vyšetřovatelé zjišťují, zda neexistuje více poškozených obětí. „Prosíme další případné poškozené ženy, které se zatím policii nepřihlásily, aby tak učinily na linku 158,“ vyzvala Siřišťová. V případě odsouzení hrozí agresorovi až čtyřletý pobyt za mřížemi.

Do konce loňského listopadu řešili pražští policisté čtyři případy sexuálního nátlaku. a všechny objasnili. V zatím neúplných loňských statistikách figuruje i 98 případů znásilnění, nebo 17 případů pohlavního zneužití dětí do patnácti let.