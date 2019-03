„Skutek je kvalifikován jako přečin usmrcení z nedbalosti, přečin těžkého ublížení na zdraví, přečin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ informoval na serveru idnes.cz obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš Svoboda.

O silvestrovské noci žena se svým BMW poté, co srazila obě chodkyně, nezastavila a pokračovala v jízdě až do Korunní ulice, kde nezvládla řízení a s vozidlem narazila do zaparkovaných automobilů.

Bezprostředně po havárii policisté 51letou cizinku zadrželi a vzápětí podrobili i orientační dechové zkoušce, která byla pozitivní. Státní zástupce tehdy návrh na vzetí do vazby akceptoval.