Mladíci se s cizinci seznámili v jednom z barů v Bartolomějské ulici. Bavili se až do ranních hodin. „Jeden z nich pak nabídl, že mohou pokračovat v akci v soukromí, v jednom apartmánu, který má pronajatý. Mladíci souhlasili, a tak po půl sedmé ráno společně vyrazili do slibovaného apartmánu,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

V nedaleké Lázeňské ulici pak jeden z cizinců uštědřil mladíkovi pěstí do obličeje. Když napadený upadl na zem, oba útočníci do něj začali kopat a chtěli se zmocnit jeho mobilu. „Útoku se neubránil ani druhý mladík, kterému také zasadili několik kopanců a poté mu z bundy odcizili i jeho mobilní telefon. Ihned poté oba agresoři z místa utekli neznámo kam,“ popsal mluvčí.

Mladíci skončili v nemocnici. První napadený utrpěl tříštivou zlomeninu čelisti a přišel o tři zuby. Agresoři mu navíc poškodili velmi drahá rovnátka, která měl napevno přidělaná na zubech. Druhý z napadených si odnesl několik podlitin a malou tržnou ránu v oblasti obličeje. „Celková škoda způsobená oběma útočníky byla předběžně stanovena na více než sto padesát tisíc korun,“ doplnil Hrdina.

Napadení popsali útočníky pražským kriminalistům. Ti pak zmapovali pohyb podezřelých z místa, a to až do jednoho z hotelů ve Strašnicích. „Operativci okamžitě vyrazili na místo a oba muže zadrželi přímo před hotelem v momentě, kdy nastupovali do přistaveného vozidla s řidičem, který je měl odvézt do jejich domoviny,“ sdělil mluvčí.

U jednoho z podezřelých byly při prohlídce nalezeny oba odcizené mobilní telefony, které zabalil do hliníkové fólie, a to kvůli znemožnění jejich lokalizace.

„Oba muži ve věku dvacet a jednadvacet let jsou podezřelí ze spáchání trestného činu loupež, za což jim v případě odsouzení, s ohledem na způsobení těžké újmy na zdraví, hrozí až dvanáctiletý pobyt za mřížemi,“ uzavřel mluvčí.