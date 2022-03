Útok se odehrál na Středním odborném učilišti v ulici Ohradní. Pachatel z místa utekl a usilovně po něm pátralo několik stovek policistů. Policie pachatele zadržela po 13. hodině. Policejní mluvčí Jan Rybanský v České televizi řekl, že nikdo další nebyl při útoku zraněn. Do pátrání byl nasazený i vrtulník. Zbraň po útoku zůstala na místě. Učitele napadnul student školy. Potvrdil to ministr školství Petr Gazdík. "S učitelem byl žák v konfliktu, ve středu měl studijní neúspěch," řekl na místě Gazdík novinářům. Server CNN Prima News uvedl, že má jít o žáka třetího ročníku.

Kriminalisté z oddělení vražd podezřelého vypátrali a zadrželi! — Policie ČR (@PolicieCZ) March 31, 2022

Útok ve škole je černou můrou každého učitele, rodiče, žáka. Bohužel se jeden takový dnes odehrál v Praze. Upřímnou soustrast pozůstalým. Policie dělá maximum pro dopadení vraha. https://t.co/OqEU5dneik — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 31, 2022

Zprávou o násilné smrti jednoho z učitelů pražské střední školy jsem upřímně zdrcen. Doufám, že policie tento odporný čin co nejdříve vyšetří a viník bude náležitě potrestán. Chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině pana učitele a stejně tak podporu jeho kolegům a žákům. — Petr Gazdík (@petrgazdik) March 31, 2022

Jsem v myšlenkách s rodinou a blízkými učitele, který byl dnes zavražděn. Jde o obrovskou tragédii.