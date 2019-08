Policie hledala třináctiletou dívku z Ruska. Našla ji zcela v pořádku

V úterý odpoledne vyhlásila pražská policie pátrání po třináctiletém děvčeti. To přijelo z Ruska za matkou na prázdniny do Prahy. Dívka v průběhu prázdnin navštěvuje Slovanské gymnázium na Praze 1. Pohřešovaná byla naposledy viděna matkou včera kolem osmé hodiny ranní při odchodu do školy z jejich bytu v Koukalově ulici v Praze 6. Od té doby neměla matka o dceři žádné informace.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Jan Homolka

"Dívka mluví pouze rusky a anglicky a není vyloučeno, že může být ve špatném psychickém stavu. Pohřešovaná s největší pravděpodobností trpí také poruchou příjmu potravy. Kriminalisté do současné chvíle prověřili desítky míst, kde by se mohla nacházet, ale bohužel se dívku nepodařilo vypátrat," uvedla mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Kdo házel pyrotechniku na Slavii? Policie už zná polovinu výtržníků Přečíst článek › Hledaná je 160 až 165 cm vysoké velmi štíhlé postavy, má zelené oči, světle hnědé až plavé dlouhé vlasy a někdy nosí brýle. Na sobě měla světle růžový svetr, kalhoty se svislými černo – bílými proužky, sportovní kožené světle růžové boty značky Baťa s vyšší rovnou podrážkou. "Policisté z tohoto důvodu prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Jakékoliv informace o místu, kde by se mohla dívka nacházet, prosím předejte na linku 158," požádala Kropáčová o spolupráci širkou veřejnost. Zhruba hodinu po vyhlášení pátrání mluvčí informovala, že vše mělo šťastný konec: "Děkujeme za pomoc při pátrání po pohřešované třináctileté cizince. Dívka byla před pár okamžiky nalezena a je v pořádku." Na okrajích Prahy komplikovaly dopravu dvě nehody kamionů Přečíst článek ›

Autor: Richard Šedý