Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje v souvislosti s krádežemi zboží z obchodního domu IKEA policejního vedoucího důstojníka z Prahy. Vedení policistu postavilo mimo službu.

O případu v úterý informoval server Seznam Zprávy, podle něhož jde o policistu Libora G. z oddělení Nové Město v Praze.

Trestné činy se měly odehrávat v obchodním domě IKEA, kradené zboží se pak objevilo v internetových bazarech.

„Mohu potvrdit, že se takovým konáním GIBS zabývá. Více informaci není možné sdělit,“ řekla serveru mluvčí inspekce Ivana Ngyuenová.

Policista byl postaven mimo službu. To znamená, že nechodí do práce a bere polovinu platu, a to do úplného vyřešení případu. Serveru to potvrdila mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.