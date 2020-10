První případ se odehrál v pražské Michli. Správný policista má takzvaně „čuch“ a hlídka, která se rozhodla zastavit cyklistu na černém kole, ho rozhodně měla. Jak podezřelý policisty spatřil, šlápl do pedálů a vyrazil kupředu.

Zřejmě měl i plán, když nakonec zamířil k betonovému můstku, kam vozidla nemohou. Zradila ho ale technika jízdy. Nevybral zatáčku a v plné rychlosti naboural. Jen co nabral ztracenou rovnováhu, celkem střízlivě vyhodnotil svou situaci a policistům se vzdal.

Kolo bylo kradené

Tím ale pro čtyřiatřicetiletého muže věc zdaleka neskončila. Vysvětlení, kde ke kolu přišel bylo více než zmatené. A brzy se také ukázalo proč. „Následným šetřením kolegové zjistili, že se jedná o právě odcizené jízdní kolo, z podzemních garáží, v Tigridově ulici v Praze 4. Celý případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za což pachateli v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ řekla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

V druhém případu se podezřelý prozradil hned na počátku sám, když se neustále otáčel na policejní hlídku. Policisté, shodou okolností titíž, kteří pár dní před tím figurovali v prvním cyklistickém případu, proto zapnuli majáky a muž na kole jako na povel vyrazil. Řítil se Chilskou ulicí až k zastávce metra Opatov.

Muž měl u sebe pervitin

Těžko říci co měl v úmyslu, ale rozhodl se chladnokrevně zdolat kolmo schody do podchodu. To se ukázalo být nad jeho síly. Pod schodištěm nejprve přistála igelitová taška, kterou si muž vezl v ruce, následovaná cyklistou v těsném objetí s kolem. Pokud hodlal znovu nasednout nebo utéci po svých už se nikdo nedozví. Zakopl totiž bicykl a svalil se na zem.

„Poté ho policisté, za užití donucovacích prostředků, zpacifikovali a zadrželi. Na místě pak zjistili, že se jedná o recidivistu, který je v celostátním pátrání, a to z důvodu opakující se majetkové trestné činnosti na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Při prohlídce u něj nalezli větší množství pervitinu,“ sdělila k druhému případu mluvčí Siřišťová.

„Pětatřicetiletý podezřelý byl převezen na policejní služebnu, kde si vyslechl podezření ze spáchání trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Policisté také zjišťují původ kola, na kterém muž ujížděl, do současné chvíle ho totiž nikdo nenahlásil jako odcizené,“ dodala mluvčí.