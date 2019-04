/VIDEO/ Městský soud v Praze v úterý rozhodl o trestu pro nizozemské bratry, kteří před rokem brutálně zmlátili číšníka Miroslava kvůli konfliktu před restaurací v centru hlavního města. Devětadvacetiletý Armin Nahvi byl odsouzen k šesti letům odnětí svobody, o tři roky starší Aräsh půjde do vězení na pět let. Oba cizinci byli navíc na deset let vyhoštěni z Česka. Podle nepravomocného verdiktu byli uznáni vinnými z těžkého ublížení na zdraví a z přečinu výtržnictví, státní zástupkyně přitom navrhla trest za pokus o vraždu.

Taťána Prici se proto na místě odvolala. Nesouhlasí s výší trestu ani s kvalifikací skutku. „Obžalovaní se zjevně chtěli pomstít za údajné příkoří, které jim bylo způsobeno tím, že museli odejít z restaurace. Jako oběť si vybrali člověka, který nebyl a nemohl být pro ně hrozbou. Jejich útok by se dal označit za koordinovaný,“ uvedla ve své závěrečné řeči státní zástupkyně a navrhla trest v dolní polovině sazby, která se pohybuje v případě vraždy ve stadiu pokusu od deseti do osmnácti let.