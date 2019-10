Bratři Armin a Aräsh Nahviovi z Nizozemska si odpykají 5,5 roku a pět let vězení za loňské brutální napadení číšníka v centru Prahy. Pražský vrchní soud v úterý potvrdil, že muži spáchali těžké ublížení na zdraví, nikoliv pokus o vraždu, jak skutek kvalifikovala státní zástupkyně. Arminovi snížil odvolací senát trest o půl roku, Aräshovi výši původního trestu potvrdil. Součástí verdiktu je i desetileté vyhoštění obou bratrů z České republiky.

Soud s pěti zadrženými nizozemskými výtržníky, kteří napadli číšníka v centru Prahy. | Foto: Deník / Martin Divíšek

„Z jejich chování (bratrů Nahviových) nelze vyvozovat snahu o vraždu ve stadiu pokusu, ale pouze těžké ublížení na zdraví. Jednalo se o brutální útok, který nenaplnil znaky skutkové podstaty vraždy. Tak by tomu bylo, pokud by v útoku pokračovali i poté, co poškozeny upadl do bezvědomí,“ vysvětlil k verdiktu soudce Martin Zelenka, proč nevyhověl požadavku na vyšší tresty.