Praha – Nerespektoval víkendový klid ani nedržel polední pauzu – a během pár minut si přišel na částku vyčíslenou na 95 tisíc korun. Řeč je o lupiči, který v sobotu asi půl hodiny před 12. hodinou přepadl poštu v Černošicích na Praze-západ.

Identikit podezřelého | Foto: Policie ČR

Zisk to ale může být hodně krátkodobý. Pokud se pachatele podaří vypátrat, dopadnout a čin mu prokázat před soudem, mohla by mu jeho sobotní akce vynést až 10 let za mřížemi.

Pachatel, který se na pobočku přihrnul nedlouho před zavírací dobou, se dožadoval peněz. Tvrdil, že má granát. O tom ale pouze mluvil; zbraň nikdo neviděl. S holýma rukama ale lupič dovnitř nevtrhl. Pracovnicím pošty ukázal pistoli. A nejenom ukázal, jak v neděli upřesnil Jakub Vinčálek z ředitelství středočeské policie. „Lupič přistoupil k jedné z poštovních úřednic a přiložil jí k hlavě pistoli s výhružkou, že ji použije, pokud mu nebude vydaná finanční hotovost," konstatoval. Naštěstí pachatel neublížil ani této ženě, ani dvěma jejím kolegyním, které byly rovněž přítomny. Když dostal svazek bankovek – podle inventury třikrát objemnější, než naznačovaly původní odhady – utekl.

Zločinu se dopustil muž podsadité postavy v odhadovaném věku kolem 45 let. „Odhadovaná výška je 170 cm, podezřelý má kulatý obličej s plnými rty. Oblečen byl do tmavé bundy do pasu, modrých „plísňových" riflových kalhot a černých šněrovacích bot. Hovořil plynně česky," doplnil Vinčálek dosud známé informace o podobě pachatele.

Kriminalisté z Prahy-venkov, kteří po pachateli pátrají, přivítají v souvislosti s tímto přepadením nebo podezřelou osobou (jejíž kreslený portrét v neděli zveřejnili) jakékoli postřehy. Svědci se mohou ozvat prostřednictvím telefonní linky 158.