Ukázalo se, že podvodník byl za podobné podvody trestán už v minulosti. Nyní mu hrozí až osm let za mřížemi.

Kriminalistům se nakonec muže z Prahy podařilo vypátrat. Na začátku září se ho pak rozhodli zadržet. Kvůli obavám, že by mohl být ozbrojený, si vzali na pomoc zásahovou jednotku. „Zbraň byla nakonec nalezena při domovní prohlídce,“ dodal mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.