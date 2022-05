Z údajně „ohroženého“ bankovního účtu žena podle pokynu podvodníka vybrala všechny peníze. V té chvíli ještě o své úspory nepřišla, avšak následoval další krok: přistoupila na vložení finančních prostředků do kryptoměn, čímž údajně měly být peníze dočasně ochráněny do doby, než se problém s ohroženým účtem vyřeší. „Finanční hotovost po opětovném zaslání QR kódů vložila do bitcoinmatu, a to celkem ve třinácti vkladech do kryptoměny,“ uvedla Nováková. Tím bylo rozhodnuto: peníze nenávratně zmizely ve virtuální peněžence podvodníka.