Po týdnu opět anonym nahlásil bombu na VŠE v Praze. V akci je pyropes

Do týdne a do dne. Jako by se z toho stala úmorná kletba, kterou někdo na Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) sešle, aby pozlobil studenty i pedagogy ve zkouškovém období. Z důvodu nahlášené bomby došlo k evakuaci žižkovské budovy. Vedení školy předpokládá, že se otevře opět v 15 hodin.

2 fotografie v galerii › Policie a hasiči spolu s pyrotechniky a speciálně vycvičenými psy prohledávají budovu VŠE v Praze kvůli anonymní výhrůžce bombou. | Foto: Policie ČR, twitter

O další výhrůžce bombou informoval Pražský deník jeden z doktorandů. Vzápětí zprávu potvrdila rektorka Hana Machková na webu VŠE. „Evakuace se netýká budovy na Jižním městě. Dotazy o přesunu zkoušek prosím směřujte přímo na zkoušející,“ napsala Machková s tím, že vedení bude respektovat pokyny policie, avšak předpokládané obnovení chodu ekonomické univerzity bylo stanoveno na třetí hodinu odpolední. Na VŠE v Praze opět bombu nenašli. Je anonym student, nebo šílenec? Přečíst článek › Policistům při evakuaci asistují dvě jednotky pražských hasičů, oznámil jejich mluvčí Martin Kavka na twitterovém účtu. Po vyklizení objektu se kolem desáté hodiny dostal do akce speciálně vycvičený pes, který si vysloužil u veřejnosti oblíbenou přezdívku „pyropes“ nebo také „bombočuch“. Někteří studenti a absolventi na sociální síti berou celou věc s humorem. „Navrhuji zřídit funkci bombudsmana,“ napsal jeden z nich. Mnozí však bědují nad tím, že se učili zbytečně. Mimopražští pak požadují náhradu jízdného. Během tohoto semestru jde už o pátý poplach na VŠE. Pyrotechnici ani v jednom případě bombu nenašli. Další hrozba výbušninou na VŠE v Praze. Policejní pyropes bombu nenašel Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň