Kriminalisté totiž po Skořepově zmizení nehodili „flintu do žita“ a pátrají po něm i po dvanácti letech na základě příkazů k dodání do výkonu trestu. Ty vydaly jak Obvodní soud pro Prahu 1, tak Městský soud v Praze. Na hledaného je navíc vydán Evropský i Mezinárodní zatýkací rozkaz.

"A proč nyní pátráme takto veřejně? Důvody jsou minimálně dva. Tím prvním samozřejmě je muže vypátrat, zadržet a vsadit do vězení k odpykání uloženého trestu. Druhým důvodem je varovat před hledaným veřejnost. Kriminalisté totiž prošetřováním zjistili, že by se hledaný měl zdržovat ve Spojených arabských emirátech, kde se má dle dostupných informací i nadále dopouštět podvodů na svých krajanech, kteří se v tamní destinaci snaží podnikat," informoval mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Pomůžu vám s firmou

Podvodů by se ale dotyčný neměl dopouštět pouze v již zmiňovaných Spojených arabských emirátech, ale prostřednictvím internetu s největší pravděpodobností také na území České republiky.

Svým obětem má totiž hledaný nabízet služby v podobě zmapování podnikatelského prostředí a pomoc se založením firmy v SAE. Své závazky ale neplní, čímž poškození následně přichází jak o finanční prostředky poskytnuté hledanému, tak o prostředky vložené do té doby do konkrétního projektu.

"Kriminalisté v tuto chvíli vědí, že podvodné aktivity jednapadesátiletého muže již v SAE řeší tamní justiční orgány. Na území ČR v tuto chvíli neevidujeme žádného poškozeného, což ale neznamená, že tu žádná ´oběť´ není. Případní poškození se totiž mohou domnívat, že pokud byli podvedeni na území jiného státu, tak svou situaci nemohou řešit zde v ČR. Opak je ale pravdou," řekl mluvčí.

"Proto v tuto chvíli apelujeme na každého, koho jednapadesátiletý muž podvedl a on to ještě neoznámil, ať tak učiní. Zároveň prosíme každého, kdo by měl informace o tom, že hledaný čas od času navštíví svou domovinu, aby nám tuto informaci předal prostřednictvím linky tísňového volání 158. V tomto směru nás samozřejmě především zajímá, kde se při těchto návštěvách zdržuje či pohybuje," požádal Hulan o pomoc širokou veřejnost.