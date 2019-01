Praha – Dva roky vězení s podmíněným odkladem na čtyřletou zkušební dobu uložil ve čtvrtek odpoledne trestní senát Krajského soudu v Praze 44letému podnikateli Aleši Trpišovskému, který si svou jízdou po brněnské dálnici D1 vysloužil přízvisko „pirát 2222" – podle nepřehlédnutelné číselné kombinace na poznávací značce luxusního mercedesu, za jehož volantem seděl.

Podnikatel Aleš Trpišovský | Foto: čtk

Výběr aut a jejich poznávacích značek ho ale nějaký čas nemusí trápit. Tedy alespoň v případě, že prozatím nepravomocný verdikt nabude právní moci. Jeho součástí je totiž také sedmiletý zákaz řízení. Navíc má uhradit část způsobené škody – přes 150 tisíc korun. Tato částka zahrnuje 17 tisíc, které firmě vlastnící auto rozbité při havárii neproplatila pojišťovna v rámci nákladů na opravu, a zbytek představuje půjčovné za náhradní vozidlo po dobu opravy.

Činů, pro něž byl uznán vinným pokusem o ublížení na zdraví a poškozením cizí věci, se Trpišovský podle soudu dopustil 29. prosince 2010. Už krátce poté, co ve směru od Jesenice najel na dálnici, někde kolem 13. kilometru, vybržďoval auto, které ho zdržovalo: vysokou rychlostí je předjel zprava, zařadil se před ně a dupl na brzdu. Řidič ohrožovaného vozu, který vezl svou partnerku a novorozené miminko, to dokázal ubrzdit. Nárazem ale skončil podobný manévr, který Trpišovský provedl na 30. kilometru. Tam vybržďovaný řidič, který rovněž vezl malé dítě, už nárazu zabránit nedokázal.

Spěchal prý do nemocnice

Trpišovský vinu odmítá. Opakovaně připustil, že když spěchal do nemocnice za vážně nemocnou matkou, překračoval rychlostní limity – rozhodně ale popírá, že by úmyslně ohrožoval ostatní řidiče. Ať už vybržďováním, nebo jinými nebezpečnými manévry. Z jeho pohledu nedošlo na dálnici k ničemu jinému, než ze jiný řidič nedodržel bezpečnou vzdálenost a zezadu naboural do jeho vozu, když on musel přibrzdit za pomaleji jedoucím autem. On sám prý vůči ostatním účastníkům silničního provozu nic špatného nespáchal. Přiznává jedině obscénní gesto – na jiného šoféra vztyčený prostředníček. „Jako že je jednička," řekl ve zjevné narážce na chování někdejšího premiéra Mirka Topolánka v Poslanecké sněmovně. Také podle slov obhájce Michala Pacovského není pro odsouzení dostatek důkazů – a ve svých posudcích se různí znalci zásadně rozcházejí.

Soud Trpišovskému neuvěřil, on se ale chce pokusit přesvědčit o své pravdě přesvědčit ještě odvolací senát Vrchního soudu v Praze. Stěžuje si také, že mu mediální pozornost věnovaná jeho kauze zničila jak profesní, tak rodinný život – a to už předtím, než se vůbec ocitl před soudem.

Advokát Pacovský podal odvolání bezprostředně po vynesení verdiktu. Obhájci se mimo jiné nelíbí, že soud vycházel z výpovědi prvního z řidičů, která je v hodnocení hustoty provozu v rozporu se záznamy bezpečnostních kamer monitorujících dění na dálnici, a také počítal s takovým skutkovým dějem, jaký je podle znaleckého posudku objednaného obhajobou technicky neproveditelný. Soudce Zelinka ale tento posudek odmítá. Jednak proto, že se vůbec nezabývá pohybem a polohou vozidel po nehodě, což by v případě znaleckého vyjádření z oboru silniční dopravy musí být stěžejní, jednak z toho důvodu, že pro konečné rozhodnutí vlastně v tomto případě ani není zásadní. „My neposuzujeme klasickou dopravní nehodu, ale ryze kriminální, úmyslné jednání," podotkl předseda senátu.

Okamžité odvolání však podal i žalobce Milec. Sice se s trestním senátem shoduje v posouzení okolností jízdy Trpišovského, má ale jiný právní názor. Zatímco soud v činech obžalovaného spatřuje jen pokus přečinu ublížení na zdraví, Milec trvá na tom, že by měly být hodnoceny jako pokus o těžké ublížení na zdraví. „Při rychlosti, jakou auta jela, hrozilo vážnějí zranění," vysvětlil státní zástupce svůj postoj. Zelinka sice nepopírá, že by vybržďování nemohlo vést k nehodě s těžkou újmou, zdůraznil však, že každou situaci je třeba posuzovat individuálně.

Soud: postačí pouhá hrozba uvěznění

Nejde přitom o pouhé handrkování o jedno slovíčko. S otazníky, zda šlo o pokus o „ublížení", anebo o „těžké ublížení", úzce souvisí i výše trestu. Zatímco v prvním případě je sazba od šesti měsíců do tří let, ve druhém případě stanoví trestní zákoník rozpětí pět až 12 roků. A Milec očekával pět let. A natvrdo. Podle soudu však k nápravě obžalovaného postačí pouhá hrozba uvěznění. Zelinka míní, že na něj výchovně dolehlo již dosavadní trestní řízení provázené nebývalým mediálním zájmem. „Bude na obžalovaném, aby ve zkušební době žil řádným životem a nezavdal příčinu k nařízení výkonu trestu," pozdvihl prst předseda senátu.

Trpišovský se k rozsudku nevyjádřil. Vyslechnout verdikt si nepřišel, třebaže všech dosavadních jednání soudu se osobně účastnil. „Je mu špatně," řekl obhájce Pacovský. Faktem je, je že na něho čekal celý les objektivů…

S pozorností médií ostatně počítal i soud. Jak ve chvíli, kdy rozhodoval o uložení pouze podmíněného trestu, tak při stanovení délky zákazu řízení. Sem let není málo – podle Zelinky ale senát zohlednil nejenom šest záznamů, které má Trpišovský v kartě řidiče, což stejně jako výsledky psychologického vyšetření nesvědčí o jeho spolehlivosti za volantem. Soudce hovořil i o generální prevenci a dopadu na ostatní účastníky silničního provozu.

Jinými slovy: odstavení Trpišovského od volantu by mělo odradit případné další šoféry s pirátskými choutkami!