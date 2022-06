Obviněný Hlubuček se vzdal všech funkcí na pražském magistrátu i ve STAN

Dostupné informace hovořily původně o tom, že policisté z NCOZ obvinili ve středu 15. června kvůli hospodaření DPP 11 lidí. Mezi obviněnými je podle médií vedle Hlubučka také podnikatel Michal Redl. Oba jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině a Redl čelí i podezření z nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Právě Redl měl být podle SeznamZpráv hlavou podezřelého neformálního spolku. Server zveřejnil také kompletní seznam obviněných. Kromě Redla a Hlubučka do něj prý patří také podnikatelé Pavel Kos, Pavel Dovhomilja, Zakaría Nemrah, Maroš Jančovič a Jindřich Špringl. Dále na něm figurují člen představenstva dopravního podniku a ekonomický šéf Matej Augustín, Vedoucí Jednotky informačních technologií dopravního podniku Luděk Šteffel, šéf právního odboru dopravního podniku Dalibor Kučera, vedoucí odboru technické správy objektů dopravního podniku Martin Vejsada, osobní řidič Michala Redla Ivo Pitrman a obchodní zástupce firmy Komo-Com Petr Adam.

Server uvádí, že tito lidé se měli pokusit ovládnout penězovody v městské firmě s miliardových rozpočtem, tedy v pražském dopravním podniku. Organizovaná skupina se údajně začala formovat v letech 2018 a 2019, v době, kdy se Hlubuček stal náměstkem pražského primátora. Cílem prý bylo obsadit klíčové pozice v dopravním podniku, ovlivňovat výběrová řízení a od vybraných firem dostávat úplatky. Pomáhat jí v tom měli dosazení spřátelní manažeři.

Vše údajně řídil Redl

Redl údajně vše řídil ze dvou konspiračních bytů v centru metropole. Policisté k jejich sledování prý používali kamery nebo odposlechy. V jednom hovoru měl Pavel Dovhomilja pronést: "My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat," jindy zase: "Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást." Na schůzky organizované skupiny měl docházet také Hlubuček, uvedly SeznamZprávy.

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) provedli ve středu razii na pražském magistrátu, v dopravním podniku a na dalších místech metropole. Mělo jich celkem být zhruba 40. Policisté vtrhlii ten samý den také na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje v Říčanech. Podle SeznamZpráv zásah souvisel s raziemi v hlavním městě. Dopravní podnik zadal ve čtvrtek ráno forenzní audit, který se zaměřuje na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a podobných záležitostí.

Kontrola dopravního podniku: Forenzní audit se zaměří na podvody a zpronevěry

Petr Hlubuček se stal v roce 2010 starostou Lysolají. Nejprve kandidoval jako nezávislý, později za Starosty. Do hnutí STAN vstoupil v roce 2016, poté byl členem předsednictva a celostátního výboru hnutí a předsedou jeho pražské organizace. SeznamZprávy letos v dubnu informovaly o údajných nejasnostech kolem Hlubučkových nákupů bytů ve Španělsku v uplynulých letech, z nichž si část pořídil s životním partnerem a lysolajským zastupitelem Jiřím Karvánkem (STAN). Náměstek primátora ale odmítl, že by se v této souvislosti dopustil nějakého pochybení.

Hlubuček v noci na čtvrtek rezignoval na veškeré stranické funkce včetně své pozice na kandidátce. V tiskové zprávě uvedl, že tak učinil poté, co se jeho setrvání ve funkci stalo zástupným tématem některých členů zastupitelstva hlavního města pro nedůvodnou politickou kritiku hnutí Starostové a nezávislí.

Michal Redl je zlínský lobbista a byznysmen. V minulosti spolupracoval s uprchlým českým podnikatelem Radovanem Krejčířem. Redla soudy v souvislosti s kauzami kolem Krejčíře minuly díky lékařskému potvrzení o vážné duševní poruše.

DPP je největší městskou firmou, která provozuje metro, tramvaje, autobusy nebo lanovku. Zaměstnává zhruba 11 000 lidí. Město financuje fungování podniku prostřednictvím tzv. kompenzací. Loni na ně hlavní město dalo asi 15,2 miliardy a v letošním roce je v rozpočtu vyčleněno více než 16,76 miliardy.