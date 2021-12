Obžaloba viní z nedbalostního těžkého ublížení na zdraví Jaroslava Pasteliaka, který psa 1. dubna venčil u horního stanoviště lanovky. Na stejném místě byl v tu dobu na procházce malý chlapec se svou matkou. Kříženec plemen pitbulteriér a american bully na dítě zaútočil a pokousal ho na boku a na hlavě. Hoch skončil v nemocnici na operaci, podle jeho matky mu zůstalo 16 jizev. Záchranáře přivolali k dítěti kolemjdoucí. Osmapadesátiletý muž se psem utekl a policii se přihlásil až později.

Chlapcova matka dnes u Obvodního soudu pro Prahu 1 emotivně líčila, jak se marně snažila dítě vyprostit psovi z tlamy. "Pes syna držel a mrskal s ním ze strany na stranu," popsala událost. „Bylo to napadení, chtěl ho zabít,“ dodala. Pasteliaka navíc obvinila z toho, že situaci zpočátku vůbec neřešil. Podle svědků vláčelo zvíře chlapce po trávníku až několik minut.

"Nijak jsme psa neprovokovali. Neměli jsme jídlo. Mé dítě se psů bojí, v rodině je nemáme, vždy jsme ho od psů oddělovali," podotkla žena s tím, že i tentokrát se syna snažila od procházejícího zvířete oddělit vlastním tělem. Co se stalo bezprostředně před útokem, tak neviděla, protože stála k psovi a jeho pánu zády. Podle její verze si ale dítě klidně hrálo s listím na zemi, načež se mu pes zakousl do boku.

"Moc toho lituji. Ale já jsem toho psa odtahoval, otevřel jsem mu tlamu. Nevěděl jsem, že se to může vůbec stát. Pes byl předtím na vodítku," reagoval Pasteliak.

Pes prošel od mládí výcvikem poslušnosti. Na cvičiště ho vodil právě Pasteliak, který ale policii řekl, že zvíře není jeho a patří jiné ženě. Ta dnes odmítla u soudu svědčit kvůli obavě z toho, že by si mohla sama přivodit trestní stíhání.

"Pes byl bezproblémový, dobře se učil. Měli jsme i lekce v parku, nebyl agresivní na lidi," vzpomínal v jednací síni psí trenér Adam Holeksa, který se výcviku věnuje 16 let. "Psovi do hlavy nevidíte. Reakce mohla být na jakýkoliv podnět, který pro člověka je okem neviditelný, ale pro psa mohl být důležitý," řekl k incidentu. Na dotaz obhájkyně uvedl, že si nemyslí, že by takovým spouštěčem mohlo být šustění listí.

Nejúčinnějším řešením, jak podobnému útoku zabránit, by podle Holeksy bylo, kdyby pes nosil košík. "Pak by z toho byla v nejhorším modřina," podotkl. Doplnil, že zvíře znovu viděl před dvěma týdny, kdy podle něj s nasazeným košíkem opět bez problémů absolvovalo lekci, a to jak s ostatními psy, tak s jejich majiteli.

Podle obžaloby Pasteliak "porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona". Hrozí mu tak půlroční až čtyřleté vězení, případně peněžitý trest.

Zdravotní pojišťovna po muži žádá 317 000 korun na úhradu léčby, dalších 708 000 korun pak požaduje zmocněnec pro napadeného chlapce. Hlavní líčení bude pokračovat 17. ledna výslechem zbývajících svědků.