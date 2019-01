Praha /VIDEO/ - O sedm tisíc korun přišla 26letá žena z Odoleny Vody na Praze-východ, kterou někdo okradl buď kdesi v Praze, nebo možná už v autobuse cestou do hlavního města. Stalo se to již 4. února, ale pro policisty z Prahy-venkov: Východ zůstává případ stále aktuální.

Krádeže peněženek z kabelek i jiných zavazadel nejsou pro zloděje nic nemožného. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Pátrání po pachateli totiž trvá. Nebo pátrání po pachatelích. A možná spíš po pachatelce. V kauze totiž figuruje podezřelá žena, kterou bezpečnostní kamera zachytila při výběru z bankomatu v centru metropole. Pomocí karty, která patří mladé ženě, jíž byla ukradena peněženka se všemi doklady a právě i s platební kartou, neznámá uskutečnila šest výběrů, přičemž dohromady získala téměř sedm tisíc. Další pohyb odcizené karty už se zachytit nepodařilo.

O svou peněženku přišla majitelka neznámo kde. Netuší tedy ani, kdo a za jakých okolností ji okradl. Když cestovala z domova do Prahy, krátce před desátou hodinou si v autobuse koupila jízdenku. Peněženku pak uložila do kabelky. Do uzavřené kabelky. V metropoli se pak pohybovala pěšky a metrem. „Že jí peněženka chybí, zjistila až po hodině a půl," připomněla Markéta Johnová ze středočeské policie.

Kamerové záběry z výběru v bankomatu se zatím zdají být jedinou stopou. Pojítkem, které by mohlo policisty přivést zřejmě sice už ne k penězům, ale dozajista k lidem, kteří vědí, jak byla hotovost vybraná z cizího konta utracena. Záznamy proto nyní zveřejnili a žádají veřejnost o pomoc. „Jakékoliv informace o zachycené ženě sdělte neprodleně na bezplatnou linku 158 nebo na kterékoliv oddělení policie," vyzývá Johnová.

Pokud se podaří pachatele odhalit a čin jim prokázat před soudem, za krádež a neoprávněné opatření platebního prostředku mohou hrozit až dvouleté tresty.