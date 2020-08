Šimák byl hlavním aktérem krvavého incidentu, která se odehrál v létě roku 2018 v chatové osadě ve Všenorech v Praze-západ. Tehdy tam na svého souseda vystřelil a pak jej tloukl kladivem do hlavy a do žeber.

„Nenastoupil do vězení, kam byl odsouzen na osm let za vraždu ve stádiu pokusu, nedovolené ozbrojování a porušování domovní svobody. Jestli má někdo informace o hledaném muži a ví, kde se zdržuje nebo skrývá, ať se ozve na linku 158. Muž by mohl být nebezpečný,” informoval v pátek mluvčí policie Jan Daněk a požádal veřejnost o spolupráci.