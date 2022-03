Krádež u bankomatu agresorovi nevyšla. Strážníka se pokusil uškrtit

V únoru kriminalisté dvojici ztotožnili a nebylo pro ně až tak velkým překvapením, že čtyřicetiletý muž a jeho o šestnáct let mladší spolupachatelka mají za sebou již bohatou trestní minulost zejména majetkového charakteru.

Vyhrožoval uříznutím hlav

„Podezřelý se pak opakovaně dopouštěl i násilné trestné činnosti, při které používal nůž nebo mačetu. Na základě zjištěných informací kriminalisté, zabývající se problematikou loupežných přepadení, provedli koncem února zadržení podezřelých. Vzhledem ke kriminální minulosti a z obavy, že by mohl být muž ozbrojen, byl zadržen za užití donucovacích prostředků,“ uvedla mluvčí s tím, že následně byla zadržena i agresorova spolupachatelka.

Dvojice byla obviněna ze spáchání trestných činů loupež, krádež a porušování domovní svobody. Obvinění byli stíháni na svobodě, ale čtyřicetiletý muž jen do té doby, než se opět dopustil násilné trestné činnosti. V psychiatrické léčebně v Praze 8 vyhrožoval smrtí a uříznutím hlav zdravotnickému personálu, pakliže nevyhoví jeho přání jej tam hospitalizovat.

VIDEO, FOTO: Řidiče nebavilo čekat v koloně. Troubil a pak přejel strážníka

„Svou agresi doprovázel mlácením do nábytku a vybavení na oddělení příjmu. Zpacifikovat ho musela až přivolaná policejní hlídka. Po rozšíření obvinění o trestný čin nebezpečné vyhrožování byl komisařem podán podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, který Obvodní soud pro Prahu 3 akceptoval,“ dodala mluvčí. Dvojici hrozí až deset let za mřížemi.