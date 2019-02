Praha /AKTUALIZOVÁNO/ - Klid a pusto. Tak lze charakterizovat nedělní poledne na konečné tramvaje číslo 22. Depo Hostivař, místo vraždy Rudolfa S. 36 hodin poté.

V pravidelných intervalech sem přijíždějí tramvaje. Řidič nechá vystoupit hrstku cestujících, které by šlo spočítat na prstech jedné ruky. Zkontroluje, zda někdo v tramvaji nezůstal, opět nastoupí a popojede o pár desítek metrů dále. Tam zastaví, protáhne se, popije, dá si cigaretku a vyrazí zase vstříc pražským ulicím.

Cestující mezi tím projdou smradlavým, špinavým, nevábných, promočeným a posprejovaným podchodem a vydají se vstříc životu. Rudolf S. o půlnoci z pátku na sobotu tohle štěstí neměl. Někdo ho v tramvaji číslo 22 zastřelil.

„Co se stalo?“ ptá se řidič tramvaje, když se potuluji mezi kolejemi a fotím. „Vražda? To ho musel někdo zastřelit už cestou, né?“ ptá se jakoby sám pro sebe a dodává: „To nikdo ani nezpozoruje, v tramvaji moc lidí asi nejelo, navíc existují tlumiče, takže nikdo nic nepozná,“ dedukuje. A vzápětí dodává několik historek z tramvajáckého života. „To najednou zjistíte, že na tyči, která spojuje tramvajové vozy, někdo stojí. Nebo pak zjistíte, že si někdo usadil na konci tramvaje a normálně jede. My tam nevidíme, ale kdyby se něco stalo, tak to nezjistíme a jsme za to zodpovědní,“ naznačuje řidičské pocity.

Konečná tramvaje číslo 22 v Hostivaři není místem, kam byste rádi zašli. Není výletním místem. Špína a smrad. Nyní je i místem, kdy řidič při kontrole vozů zjistil, že ve voze sedí mrtvý muž. Místem, kterého se dotkla smrt…

Pocity, pocity, pocity a zase pocity



Teď!

Teď nebo nikdy.

Koukne se kolem sebe. Vzduch je čistý. Zrovna se nikdo nedívá.

A ten chlápek, „vo kterýho mi de“, zrovna poklimbává.



Teď. Dva tři kroky. Sáhne do kapsy. Je tam. Vyndá želízko, pevně uchopím. Hergot, ruka je zpocená, klouže. Palcem uvolní západku.



Ještě jednou se nenápadně, ale hodně nervózně rozhlédne. Řidič nic netuší. Přistoupí k dotyčnému. Nervózně si odkašle, levačkou mu ťukne na rameno, aby se probral. Když se na něho sedící podívá, zvedne ruku s kusem železa, namíří na něho tu trubičku. Sedící v té vteřině mžourá na něho jako na mimozemšťana. Tak to ne, kamaráde. Tu máš.



A ukazováček smáčkne kousek pohyblivého želízka. Ozve se cvaknutí, z trubičky cosi vyletí. Chlapík na sedačce přestane hledět na svět, na čele se mu objeví kapka krve. Železo mizí v kapse. Právě se otevřely dveře na zastávce. Odchází. Jde tak klidně, až to musí být všem na celém světě nápadné. Tlak 300 na 200, tep 300 za minutu. Na zádech potu tolik, že tričko se dá ždímat. Za rohem se rozeběhne. Běží, běží, běží. Chce utéct na kraj světa. Možná ještě dál. Kdo ale ví, třeba nikam utíkat nechce.



Vražda. Chladnokrevná. Možná připravená, možná nepřipravená. Kdo ví, to se teprve uvidí.



Stále od to pátečně sobotní půlnoci myslím na dva pocity. Pocity toho, kdo ve chvíli, když otevřel oči, během vteřiny vytušil, že tohle je jeho poslední pohlédnutí na svět.



A pak pocit druhý. Pocity toho, kdo se z jakékoliv příčiny rozhodl zabít. Jestli k tomu měl či neměl nějaké osobní důvody, to je zcela mimo debatu. Mám na mysli ten pocit, kdy se onen vrah rozhodl, že se stane vrahem. Pocit, kdy věděl, že už není cesty zpátky. Pocit, když vytahoval pistoli. Pocit, když zmáčknul spoušť.



Přece musel vědět, že ho celý svět bude hledat. Že když vystřelí, tak to nebude mít jednoduché.



Pocity obou aktérů jsou příšerné. Jak to bylo u toho prvního, to se nedozvíme. A toho druhého?…

