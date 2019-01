Pancová: Chci více pracovat v Motole, ale přizpůsobím se soudu

Praha – Bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová, která je obžalovaná v kauze exposlance Davida Ratha (dříve ČSSD), se chystá postupně nastoupit do práce v pražské Fakultní nemocnici v Motole. Byl to jeden ze slibů, který sdělila soudu, když žádala o propuštění z vazby, což jí nakonec soud umožnil. Ráda by zvýšila úvazek, ale záleží podle ní na požadavcích Krajského soudu v Praze, který kauzu projednává. Lékařka to řekla v rozhovoru pro ČTK.

Kateřina Pancová | Foto: čtk

Soud Pancovou propustil z vazby z věznice v Ruzyni minulý týden. „Je to neuvěřitelný pocit a je to ambivalentní pocit, protože to není otázka dvou tří měsíců," řekla Pancová, která mohla odejít na svobodu po více než 16 měsících ve vazbě. Dříve ji vodila do soudní síně v poutech vězeňská eskorta, od tohoto týdne přicházela již sama, nebo v doprovodu některého z advokátů. „Když vyjdete ven, koupíte si třeba koláček za 13 korun a jdete jako normální člověk, tak je to neuvěřitelný pocit euforie svobody a jsou to věci, které si před tím neuvědomujete, berete je jako samozřejmé, jako úplně obyčejné, a najednou vám připadají nádherné a zcela neobyčejné," řekla lékařka. Zatím prý řešila v práci, kde má částečný úvazek, pouze formality. „Až v pondělí budu fungovat normálně na ambulanci, musím začít postupně samozřejmě," řekla ČTK. Postupně by ráda zvýšila počet pracovních hodin. „Pokud bude soud preferovat mou účast u hlavního líčení, já ji preferuji také, protože je to o další budoucnosti, je to pro mě absolutní priorita. Pokud bych pak mohla mít větší množství času, tak bych okamžitě zvyšovala úvazek," dodala lékařka. Po propuštění zažila doma podle svých slov „kolotoč". Potřebuje vynahradit péči svému otci, který je nemocný a staral se o ni s přáteli, když byla ve vězení. Musela také prý doma uklízet a stále se jí vracejí myšlenky ke chvíli, kdy ji loni v polovině května zadržela policie. „Za dva za tři, dny kdy si ten dům uklidíte a vytřete, tak se začínáte vracet domů," dodala. K zásahu policejního komanda se nechtěla vyjadřovat. „Byl to zákrok orgánů činných v trestním řízení," řekla bez dalších podrobností. Soud již dříve přehrál videozáznam ze zadržení a domovní prohlídky. Pancová byla tehdy ve svém domě v Rudné u Prahy s přítelem, exposlancem a někdejším šéfem středočeské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Petrem Kottem. Krátce před tím odešel z domu ze společné schůzky Rath, kterého policie také ihned zatkla. Měl u sebe krabici, o které tvrdil, že je v ní víno, které prý dostal od Pancové. Po otevření krabice policistou se ukázalo, že byla plná bankovek. Podle žalobce to byl úplatek sedm milionů korun, což Rath odmítá. Státní zastupitelství označuje Pancovou, Kotta a Ratha jako hlavní postavy korupce při zdravotnických a stavebních zakázkách ve Středočeském kraji. Rath s Kottem stále zůstávají ve vazbě. Kromě trojice je v kauze obžalováno dalších osm lidí, většinou jsou to šéfové nebo manažeři firem, kteří se na údajné korupci podíleli.

Autor: ČTK