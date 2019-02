Praha /VIDEO/ – Jen něco přes čtyři hodiny se mohl ve čtvrtek radovat bankovní lupič, jak si snadno a bez námahy opatřil pár tisícovek. Pak, ještě v noci po činu, mu pražští policisté nasadili želízka.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deník

O tom, co je 39letý česky hovořící podezřelý zač, leccos vypovídá už to, jak se prezentoval na místě činu, když se krátce před 18. hodinou nemaskován vypravil pro peníze do bankovní pobočky ve Strašnicích. Z účtu je ale vybírat nechtěl. Jasně to naznačil připraveným lístečkem, který předložil pokladní. Napsal na něj: „To je loupeš." Do pouhých tří slov zvládl seknout gramatickou chybu!

Nebyla to ale situace k zasmání. V ruce totiž svíral předmět, o němž tvrdil, že je to granát – a vypadalo to, že se si nevymýšlí. Při pohledu na věc, která zbraň skutečně připomínala, pokladní nediskutovala. Vysázela na pult několik tisícovek, které lupič shrábl a dal se na útěk.

Kořisti, z níž nestačil nic utratit, si ale neužil. Kriminalisté si ho vyzvedli doma, a to i s lupem. Chtěl jsem takhle řešit tíživou finanční situaci, vysvětloval muž, který přepadení nepopíral. Nyní v policejní cele vyčkává, jak to dopadne s návrhem na jeho vzetí do vazby.