Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až deset let za mřížemi. Odložení případu neznamená, že jej nelze případně obnovit. Občas se přihodí, že při vyšetřování jiných skutků "vyplavou" na povrch nějaké předchozí Promlčecí lhůta u takového trestného činu je totiž 15 let.

K události došlo v sobotu 2. března chvilku před čtvrtou hodinou ranní v ulici Pod Altánem nedaleko stadionu pražské Slavie. Pachatel ženu, která se vracela z nákupu, oslovil u fotbalového stadionu pražské Slavie. Nabídl jí pivo a chtěl si půjčit zapalovač, což budoucí oběť odmítla. Chlápek ji pak ještě chvilku sledoval a u železničních kolejích na panelové cestě zaútočil.

"Nejprve poškozenou povalil na zem, začal ji dusit a pak znásilnil. Žena se snažila bránit, křičela o pomoc, ale proti fyzicky dobře disponovanému pachateli neměla šanci. Celé znásilnění trvalo více než hodinu a potom pachatel z místa odešel," uvedl tehdy mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Piercing mezi penisem a šourkem

Hledaný muž je ve věku okolo 45 let, vysoký asi 180 cm, snědé pleti, mohutné sportovní postavy a pod nosem měl odrostlé chmýří světlé barvy. Mezi penisem a šourkem měl piercing v podobě čtyř kuliček.

"Pravděpodobně se jednalo o cizince, který sice při přepadení moc nemluvil, ale podle toho co řekl se poškozená domnívá, že by se mohlo jednat o Ukrajince nebo Rusa. Oblečený byl do lehké asi šusťákové červené bundy bez kapuce se zapínáním na zip a modrých tmavších riflí," informoval mluvčí.

"Ještě před skutkem podezřelého muže zachytilo několik kamer a nyní pátráme po jeho totožnosti. Jestliže ho někdo poznává na záběrech nebo podle popisu, ať se ozve na linku 158," požádal v březnu Daněk o součinnost širokou veřejnost.