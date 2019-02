Praha - Velmi rušnou noc na sobotu měli policisté z místního oddělení na Letné. O víkendu o tom informoval Jan Daněk z ředitelství pražské policie. A místem dění se v půl páté ráno nestalo nic jiného než jejich vlastní služebna! Pětice podnapilých mladíků se totiž začala dobývat právě na policejní oddělení!

Důvod byl nasnadě. Parta šla na pomoc kamarádovi v nesnázích. V noci totiž právě na tuhle služebnu putoval jejich kumpán, který vyváděl v jednom z letenských barů. Zadržen byl pro podezření hned ze dvou trestných činů - výtržnictví a ublížení na zdraví. A to, že situace začala být vážná, si zjevně uvědomovala i skupina mladých mužů ve věku od 20 do 23 let. Jdeme ho osvobodit, zrodil se nápad.

Policejní stanice se tak změnila v obleženou pevnost, přičemž se odehrávaly výjevy připomínající spíše než Prahu béčkový akční film zámořské produkce. Mladíci nejen tloukli na vstupní dveře, do kterých i kopali, ale také rozbíjeli o zem skleněné láhve - a došlo i na poničení služebních aut zaparkovaných před oddělením.

„Policisté, kteří z prvního patra služebny zaslechli hluk, otevřeli okno a vyzvali mladíky, aby s tímto jednáním okamžitě přestali. Ti ve výtržnostech přesto pokračovali dál - a ke všemu začali policisty častovat vulgárními výrazy," přiblížil Daněk vývoj incidentu. Policisté tedy seběhli dolů, kde se od kolegy, který byl v přízemí na stálé službě, dověděli, že přivolané posily už jsou na cestě.

Žádný respekt, jen agrese

Budou ale vstupní dveře odolávat náporu až do chvíle, kdy pomoc dorazí? To byla otázka, na kterou se nedalo odpovědět jednoznačně. Útok se stupňoval - a užuž to vypadalo, že se mladíci dveře vyrazí. Jeden z policistů proto rázně zasáhl: sám otevřel a mladíky vyzval, aby s výtržnostmi přestali.

Ti se ale nezklidnili - a tak zasáhl podruhé. Jednoho z křiklounů vtáhl dovniř a dveře zase zabouchl. Agresora ale síla neopustila ani v prostorách recepce, kde bez podpory kumpánů zůstal osamocený. Nadále se aktivně bránil, a tak policista zasáhl silou; za použití donucovacích prostředků, jak říkají policisté. Mladíka srazil na zem a nasadil mu pouta.

Dosti kuriózní je, je přesně totéž se pak opakovalo ještě dvakrát. Nakonec to útočníci vzdali, když před služebnou zůstali stát už jen ve dvou. Až z téhle fázi uposlechli výzev policisty, aby se zklidnili.

„Mladíci jsou nyní podezřelí ze spáchání trestných činů výtržnictví, poškození cizí věci a násilí proti úřední osobě," připomněl Daněk. Jak doplnil, významnou roli sehrál alkohol: aktéři nadýchali od 1,09 do 2,9 promile.