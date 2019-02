Opilí a zdrogovaní muži mlátili na konečné řidiče tramvaje. Pomohli mu strážníci

Do velkých potíží se v pondělí ráno dostal osmatřicetiletý řidič tramvaje na konečné zastávce Nádraží Braník v Praze. Poté, co se do něj pustili dva podnapilí agresoři, které chtěl vykázat z tramvaje, si naštěstí stihl přivolat pomoc tísňovým tlačítkem. Informaci převzalo operační středisko městské policie po 6. hodině ranní.

Na místo byly ihned vyslány dvě autohlídky, které po příjezdu uviděly dva muže pěstmi napadající řidiče v jeho kabině, třetí stál opodál. "Na výzvy strážníků útočníci nereagovali, kladli aktivní odpor a pokoušeli se o napadení hlídky, proto byli zklidněni hmaty, chvaty a byla jim nasazena pouta," uvedla mluvčí pražské městské policie Jiřina Ernestová. Řidič tramvaje stážníkům vylíčil, že se muži chovali agresivně už během jízdy, obtěžovali cestující, a když je chtěl na konečné vykázat z tramvaje, začali ho slovně i fyzicky napadat. Při útoku utrpěl krvácivé zranění hlavy, ale přivolání záchranné služby odmítl s tím, že lékařské ošetření vyhledá sám. Pro silné rozrušení byl dispečinkem dopravního podniku vystřídán jiným řidičem. "Oba útočníci ve věku 22 a 29 let byli ztotožněni, u mladšího byl v bundě nalezen kuchyňský nůž větší velikosti. Provedené dechové zkoušky na přítomnost alkoholu ukázaly hodnoty 2,20 a 2,11 promile. Testy na návykové látky byly pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Případ si k dalšímu šetření převzala Policie ČR," uzavřela Ernestová. Tzv. SOS tlačítka, tj. tísňová tlačítka řidičů autobusů a tramvají MHD, jsou napojena na operační středisko městské policie od května 2010. Během loňského roku bylo převzato celkem 947 tísňových událostí.

Autor: Richard Šedý