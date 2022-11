Od ujíždění před policisty řidičku neodradilo ani to, že je silnice mokrá a kluzká v důsledku padajícího sněhu. Při honičce se Octavii do cesty postavil autobus, který se snažila předjet. „Tento manévr ale žena nezvládla a do autobusu narazila,“ líčí mluvčí další část nočního příběhu u Říčan. „Autobusem cestovaly tři osoby a z kolize vyvázly bez zranění,“ dodala.

Ani tak se žena policistům nechtěla vzdát a dál se snažila ujíždět. Celou domu nereagovala ani na majáky, sirénu či výzvy policistů k zastavení. Policisté proto použili služební zbraň a dvakrát vystřelili na ujíždějící auto. „Jedna střela zasáhla vozidlo pod pátými dveřmi a druhá pravé zadní kolo,“ uvedla policejní mluvčí.

Video: Opilý řidič tvrdil, že je jen spolujezdec. Usvědčila ho kamera

Teprve pak se policistům pronásledované vozidlo podařilo zastavit. „Žena se ve vozidle zamkla, nechtěla z něj ani na opakované výzvy policistů vystoupit a hrozilo, že bude dál pokračovat v bezohledné jízdě. Proto policisté rozbili zadní okno a vytáhli jí z něj ven,“ doplnila Barbora Schneeweisová.

Provedenou orientační zkouškou hlídka zjistila, že má žena ročník narození 1983 v dechu 1,6 promile alkoholu. Skončila proto na služebně. Jaký postih řidičce hrozí, prozatím kvůli neuzavřenému případu policisté neuvedli.