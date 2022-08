Oba odsouzení byli členy čtyřčlenné skupiny obžalovaných, která v roce 2016 dostala vysoké tresty za popravu muže ze Slovenska. Ten měl být v České republice v říjnu 2012 potrestán za to, že kvůli jeho pochybení přišel drogový gang z Bratislavy o spoustu peněz. Podle tehdejšího verdiktu si Slovák Matej B. objednal vykonání ortelu u pražského podnikatele Petra B. – a ten pak na provedení vraždy najal další lidi (ti se přiznali a podrobně popisovali, co a jak se odehrálo).

Muž, který měl zemřít, byl pod záminkou přesunu do nového úkrytu odvezen do někdejšího vojenského prostoru Ralsko, kde už pachatelé měli předem připravenou jámu. Tam byl střelen z brokovnice do hlavy. To bylo důležité: aby fotky dokumentující čin jasně ukázaly, že nic není nahrané a „zakázka“ byla skutečně řádně provedena. Matej B. se už v roce 2016 ohrazoval, že sice hovořil o „zmizení“ dotyčného, ale neměl tím na mysli jeho likvidaci; přál si prý jeho odvezení někam daleko – třeba do Thajska. Nebo jinam, kde by mohl začít nový život.

Tvrzení vězňů neměla váhu

Proti scénáři nastíněnému soudy se nyní dva z odsouzených znovu ohradili. Předsedkyně senátu Jana Nováková nicméně uvedla, že nepředložili nové důkazy, které by opravňovaly k rozhodnutí o obnově řízení. Jejich trumfy, které ovšem takříkajíc spadly pod stůl, byla tvrzení jiných vězňů.

Hlavním argumentem měly být dopisy Jakuba A., který se v roce 2016 přiznal k vykonání ortelu. Nyní se údajně snažil o kontakt s Matejem B., odsouzeným jako objednatel vraždy, s nabídkou, že za peníze změní původní usvědčující výpověď – a nyní prý bude mluvit pravdu. Dalším svědkem se stal recidivista, jemuž se tentýž Jakub A. měl údajně na cele svěřit, že se vše odehrálo jinak, než stojí psáno v soudním verdiktu; naznačoval prý, že ke své výpovědi byl manipulován policií. Také další vězeň se odvolával na údajná slova Jakuba A. Tomu prý měl říci, že se bojí převozu do valdické věznice, jelikož tam kvůli jeho udání nevinně sedí dva muži, kteří se mu mohou mstít…

Údajné historky z vězeňské povídárny senátu soudkyně Novákové nestačily. Podle jejích slov nejsou nově překládané informace takové váhy, aby měly sílu něco změnit. Předsedkyně senátu zdůraznila, že k původnímu odsouzení přispěl celý komplex důkazů – a tento obraz nyní představená tvrzení nenarušují.

