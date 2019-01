Praha - Odposlechy v kauze zneužití Vojenského zpravodajství dokazují podle státního zástupce Rostislava Bajgera osobní motiv obžalované Jany Nečasové (dříve Nagyové) k trestnému činu. Její obhájce Eduard Bruna to odmítl. Obžaloba tvrdí, že Nagyová tlačila svého partnera, premiéra Petra Nečase (ODS), k okamžitému rozvodu. Proto prý nechala nezákonně sledovat jeho tehdejší manželku Radku.

Petr Nečas a Jana Nagyová (dnes Nečasová). | Foto: ČTK

Podle obžaloby sledovalo Vojenské zpravodajství Radku Nečasovou na základě pokynu Nagyové a bez vědomí ministra obrany na podzim 2012. Nagyové prý šlo o soukromé cíle, protože chtěla ukončit Nečasovo manželství. Nečas se své někdejší šéfky kabinetu už v minulosti zastal. Tvrdí, že s Radkou řešil rozvod už o rok a půl dříve.

Obvodní soud pro Prahu 1 dnes na základě pokynu odvolacího senátu přečetl textovou zprávu, kterou Nečas poslal Nagyové 14. ledna 2013, a přehrál odposlech následného telefonátu mezi partnery. Oba důkazy ukazují na to, že Nečas požádal manželku o rozvod až tehdy. Stejně jako záznamy, které u soudu zazněly už loni, vypovídal i tento odposlech o tom, že Nagyová byla ve vztahu s premiérem silně dominantní.

"Z odposlechů vyplývá, že ze strany obžalované Nečasové bylo skutečně aktivně působeno na svědka Nečase s cílem přimět ho k okamžitému rozvodu. Pro nás to dokazuje motiv jednání obžalované, který byl osobního rázu," řekl novinářům Bajger.

Obhájce Nečasové s tímto závěrem nesouhlasí. "Manžel paní Nečasové už jako svědek vypovídal, že se o tom rozvodu (s Radkou Nečasovou) bavili řadu let. Ty dnešní odposlechy neukazují na to, že by na něj (Jana Nečasová) tlačila, ale spíš obráceně, že on byl natěšený, že se bude rozvádět. Důkaz o tom, že by ho tlačila do kouta, tam nikde není," uvedl.

Část dnešního hlavního líčení se uskutečnila bez přítomnosti veřejnosti, protože se obžalovaný bývalý šéf Vojenského zpravodajství Ondrej Páleník vyjadřoval k utajovaným skutečnostem. "Podívejte se, včera byli dva svědci obžaloby. Jeden svědek už nebyl tři měsíce ve funkci, když se děla inkriminovaná činnost. Druhý svědek sám přiznal, že neměl všechny dokumenty a že neví o Vojenském zpravodajství vlastně vůbec nic. Dneska jsem na některé ty věci reagoval," řekl později novinářům. V pondělí u soudu vypovídal někdejší náměstek ministra obrany a současný velvyslanec při NATO Jiří Šedivý a šéf policejního Útvaru zvláštních činností Vladimír Šibor.

Líčení pokračuje ve čtvrtek

Hlavní líčení bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se soudkyně Helena Králová rozhodne, zda vyhoví návrhům na doplnění dokazování. Obhájci požadují mimo jiné předvolání operativců z Vojenského zpravodajství, kteří měli akci kolem Nečasovy rodiny na starosti, či doplňující výslech Nečase. Soudkyně si dnes kvůli návrhům vzala krátkou pauzu na rozmyšlenou, nakonec ale stejně neoznámila, jak se rozhodla. Pokud nepřeruší jednání za účelem předvolání dalších svědků, mohly by ve čtvrtek zaznít závěrečné řeči.

Kauza Vojenského zpravodajství vedla před třemi lety k pádu Nečasovy vlády. Obžalované Nečasové a trojici zpravodajců Milanu Kovandovi, Ondreji Páleníkovi a Janu Pohůnkovi hrozí za zneužití pravomoci až pětileté vězení.