Policie pátrá po pohřešovaném Jiřím Červinkovi.Zdroj: Policie ČRPohřešovaný Jiří Červinka odešel podle policejní mluvčí Lenky Pokorné 27. května kolem půl osmé ráno z místa bydliště do zaměstnání, kam však nedorazil. "Manželka po návratu z práce nalezla dopis na rozloučenou. Policisté okamžitě zahájili pátrání, ovšem do současné doby s negativním výsledkem. Pohřešovaný muž se do současné doby nevrátil, ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Pohybovat by se mohl v Jihočeském a Středočeském kraji, ale i v Praze," uvedla.