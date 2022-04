Ženu při návštěvě Národního muzea ve čtvrtek 31. března zjevně zajímal více požární systém ochrany budovy, než samotné exponáty. Podle dosavadních výsledků vyšetřování zmáčkla během své návštěvy hned dvě poplašná tlačítka.

V prvním případě se však nic nestalo, jelikož šlo o takzvané blokační tlačítko. Tedy to, které alarm blokuje a ruší. „Úspěšná“ byla až na druhý pokus. To podle policistů zmáčkla alarm, který spouští zařízení vypouštějící hasicí plyn. „Ten z místnosti zasažené požárem vytlačí vzduch a oheň tak efektivně eliminuje. Do místnosti tak zbytečně vypustila hasicí plyn ze dvou několikasetkilových nádrží,“ konstatoval Jan Rybanský.

Poté z místnosti odešla. Později byla identifikována, zadržena a ve středu 13. dubna si vyslechla zmíněné obvinění.