„Žena se nejprve snažila od tohoto muže vzdálit, ten však ve svém jednání pokračoval, a tak se proti němu hlasitě ohradila. Ihned poté neznámý muž vystoupil z autobusu na zastávce Kamýcká a utekl neznámo kam,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Napadená zvrhlíka popsala policistům. Mělo jít o muže světlé pleti, ve věku kolem pětapadesáti let, našedivělých neupravených vlasů, který byl oblečen do béžovo šedé bundy a tmavších kalhot. Na nohou měl staré kožené boty na tkaničky a na zádech kožený tmavý batoh.

Kriminalisté také zveřejnili záběry z bezpečnostní kamery, které zachycují muže, jenž by podle slov Richarda Hrdiny mohl do případu přinést velmi užitečné informace. „Pokud byste tohoto muže poznali, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, kontaktujte linku 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu PČR. Muži, který ženu v autobusu obtěžoval, hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin výtržnictví až dva roky za mřížemi,“ dodal mluvčí.