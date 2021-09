Ten také dodal, že pokud někdo muže poznává, měl by se obrátit na linku 158. „Pokud bude podezřelý dopaden a odsouzen, hrozí mu za sexuálně motivovaný trestný čin až pětiletý trest odnětí svobody,“ uzavřel Rybanský.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Muž se přiblížil zezadu k telefonující devětadvacetileté ženě, políbil ji na krk a začal jí osahávat hýždě. Obtěžovaná mu jasně dávala najevo, že se jí to nelíbí, neznámý ale pokračoval dál. Žena před ním utekla a schovala se v recepci blízkého hotelu. Po muži nyní pátrají policisté.

