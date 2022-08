Nyní policie záběry zveřejnila – s tím, že všímaví svědci by mohli poradit, o koho se jedná a kde ho hledat. „Poznáte mladého muže na záznamu?“ obrací se k veřejnosti mluvčí Barbora Schneeweissová.

Zdroj: Youtube

„K události došlo v době od 0.30 do 1.45 hodin v noci na 28. června v ulici Na Fialce v Říčanech,“ upřesnila. S tím, že pachatel vypáčil vchodové dveře a vnikl do podzemních garáží bytového domu. Pětice kol tam byla zabezpečena společným lankovým zámkem – to však pro zloděje nebylo překážkou. Z pěti kol si vybral jedno: značky Author šedé barvy.

„Odcizením majiteli způsobil škodu ve výši 15 tisíc korun. Na stejném místě překonal ještě další lankový zámek a odcizil kolo značky Merida tmavě zelené barvy,“ konstatovala mluvčí. S tím, že v tomto případě škoda dosáhla devíti tisíc korun.

„Dvě jízdní kola zřejmě nestačila, proto se té samé noci vrátil na místo ještě jednou, a to pro kolo Author,“ doplnila; do výčtu škod tak přibylo 12 tisíc korun. „Policie věc řeší jako přečin krádeže. V případě dopadení a prokázání viny tak pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

„Podezřelého muže zachytily na několika místech kamery,“ připomněla Schneeweissová. Žádáme všechny, kteří by muže na kamerových záznamech poznali, nebo mají jakékoliv poznatky k jeho osobě, které by při šetření události mohly pomoci, aby se ozvali na linku 158 nebo přímo říčanským policistům na telefonní číslo 974 881 730,“ uvedla.

