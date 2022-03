Není to totiž poprvé, co někdo v reakci na ruský útok na Ukrajinu vyzdobil budovy ruské ambasády v Praze červenou barvou, poprvé k tomu došlo už na konci února. Dva muži se tehdy vydali do Bubenče na náměstí Borise Němcova s červeným rozprašovačem. Přihlížející policisté je okamžitě odvedli a vyžádali si jejich občanské průkazy.

Radnice Prahy 6 dříve uvedla, že hodlá část Korunovační ulice před ruským konzulátem přejmenovat na Ukrajinských hrdinů, záměr již schválilo zastupitelstvo Prahy 6, posvětit jej musí ještě magistrát.

Zábradlí mostu, který je jen pár kroků odtud, již hlavní město nechalo dříve natřít modrožlutými pruhy, tedy barvami ukrajinské vlajky.

V Praze 6 padl také návrh, že by se dosud bezejmenný most mohl jmenovat po muži jménem Vitalij Skakunov (†26), jenž se stal obětí války na Ukrajině. Skakunov zemřel při obraně města Heničesk, kdy podminoval most, aby přes něj nemohly přejet postupující ruské síly. Svou misi dokončil, ale neměl dostatek času pro to, aby se včas stáhl do bezpečí.