Praha - Úzce spolupracovat se zdravotníky pražské motolské nemocnice chtějí středočeští kriminalisté při zajišťování obzvlášť citlivé lékařské péče pro oběti znásilnění. V tomto týdnu proto krajský policejní ředitel Václav Kučera podepsal s ředitelem Fakultní nemocnice v Motole Miloslavem Ludvíkem smlouvu o spolupráci.

Podepsání smlouvy o spolupráci při zajišťování lékařské péče obětem znásilnění. | Foto: Policie ČR

Cílem je společně pracovat tak, aby se nezvyšovala psychická újma obětí, která může provázet některé úkony spojené se šetřením případu, a současně se podařilo zajistit důkazy pro další kriminalistické expertizy vedoucí k usvědčení pachatele trestného činu a následně k dokazování viny před soudem.

Policisté při převozu oběti znásilnění k následnému lékařskému vyšetření budou úzce spolupracovat s pracovníky nemocnice s cílem minimalizovat rizika spojená se sekundární viktimizací, konstatovala Štěpánka Zatloukalová ze středočeského policejního ředitelství v narážce na stav, kdy se oběť trestného činu v důsledku toho, co se kolem ní odehrává, vlastně stává „obětí" podruhé.

Nejde přitom o podepsanou deklaraci, která zůstane jen na papíře; dohoda mezi policisty a zdravotníky se má okamžitě dočkat naplnění v praxi. Rozhodně tedy nezůstane jen u toho, že se na správných postupech dohodli páni ředitelé.

„Jednání byl přítomen náměstek ředitele pro Službu kriminální policie a vyšetřování Michal Mazánek. Podepsání této důležité smlouvy se účastnily také kriminalistky Jana Peršínová a Jindřiška Cestrová, které se věnují zejména problematice mládeže," připomněla Zatloukalová.

Středočeská kriminálka se za první pololetí zabývala 28 případy znásilnění. Z nich se jich podařilo objasnit 19, což představuje 68 procent. Dramaticky se to neliší od čísel z uplynulých let. Jistým extrémem byl loňský rok, kdy policisté ve středních Čechách od počátku ledna do konce června měli nahlášeno 35 znásilnění. Objasněno jich bylo 18, tedy 51 procent.