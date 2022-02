Hledaný si nářadí půjčil na začátku listopadu minulého roku v Jeremiášově ulici. „Ve smlouvě se zavázal, že ho vrátí do určité doby. To se však do dnešních dnů nestalo,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Podvodník majiteli dosud nevrátil bourací kladivo, několik sekáčů a dva transportní vozíky.