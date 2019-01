Praha – Prozatímní tečku za smrtí matky a dcery, žen ve věku 80 a 55 let, které si vzaly život počátkem března 2011 v křoví nedaleko cyklostezky v Šáreckém údolí, udělal Městský soud v Praze. Senát Evy Brázdilové poslal na šest let do věznice s ostrahou 37letou Kateřinu F., která je nejbližší příbuznou obou zesnulých. Dcerou a vnučkou.

Na šest let do věznice s ostrahou poslal v pondělí Městský soud v Praze 37letou Kateřinu Frankovou původem z Kladna | Foto: Pražský deník/Milan Holakovský

Z podílu na sebevraždě jejích nejbližších ji sice trestní senát v čistě ženském složení neviní – podle psychiatra Petra Navrátila to ale byla právě obžalovaná, kdo obě ženy k zoufalému činu dohnal. Právě ona je přiměla ke společné sebevraždě. „Dostaly se do paranoidně depresivního stavu," shrnul psychiatr závěry, k nimž dospěl po posouzení korespondence i výpovědí svědků.

Východisko: smrt

K tragickému vyústění plynoucímu z nekončících a naopak sílících pocitů beznaděje, melancholie i obav z neznámého nebezpečí, stejně jako z života v hmotném nedostatku, a dokonce i o hladu, přivedlo dvojici nešťastnic právě počínání Kateřiny F. A to přesto, že se s nimi vůbec nevídala! Právě to bylo součástí jejích snah. Omezení osobních styků i kontaktu přes telefon totiž zapadalo do historky, kterou si vymyslela. Podle státního zástupce Vladimíra Mužíka kvůli tomu, aby získala majetkový prospěch, z pohledu soudu proto, aby zakryla fakt, že nerespektovala domluvu s matkou. V té nešlo o nic menšího než o vlastnictví bytu ve Štěchově ulici v Kladně a o jeho prodej.

Domluva neplatila

Úplně na počátku případu ale stojí jiný byt. Byt v Ciolkovského ulici na pražské Dědině, ve kterém zesnulé ženy žily. Ten byl v rámci privatizace k mání za výhodnou cenu. Jen tři sta tisíc! Ovšem pouze za podmínky, že zájemce není vlastníkem jiné nemovitost určené k bydlení. A právě tady byl kladenský byt překážkou. Nikoli ale neřešitelnou. Byt v Kladně matka darovací smlouvou převedla na svou dceru, nyní obžalovanou Kateřinu F. – s tím, že ona byt prodá, pro sebe si pořídí menší a část peněz bude použita na zaplacení privatizovaného bytu v Praze.

Co se ústně domluvilo, ale poté neplatilo. A Kateřina F., která nepodnikla nic z toho, co bylo dojednáno, rozjela kampaň jak z horroru. Jenom s tím, že obětí nebyly nějaké fiktivní figury, ale její vlastní krev. Máma a babička. Oběma totiž tvrdila, že při prodeji kladenského bytu náhodou rozryla zločinecký gang zaměřující se právě na čachry s nemovitostmi – a nyní se musí skrývat, protože jí hrozí nebezpečí. V tomhle mafiánském případu prý totiž figurují nejenom hrozby, ale i nálože pod prahem – a dokonce už jsou i mrtví…

Vynucené skrývání

O ni samotnou je prý postaráno, protože ji policie zařadila do programu ochrany svědků – jiné je to ale s oběma obyvatelkami pražského bytu, které jsou také v pozici svědkyň. Na to, aby pomohla i jim, prý policie nestačí; nemá dostatek peněz ani lidí. Musejí se tedy chránit samy. Nejlepší bude z bytu vycházet minimálně, raději skoro vůbec, a přesušit jak osobní, tak i telefonické kontakty s přáteli, známými i se členy rodiny. Včetně jí samotné. A je nutné mít trvale sbalené zavazadlo pro případ, že by se situace vyhrotila a obě ženy se musely uchýlit do ústraní.

Tohle všechno obžalovaná během celého roku 2010 a pak i v dalších měsících očkovala do hlav svým nejbližším na dálku, prostřednictvím telefonu. A potvrzovat její výmysly měly i SMS zprávy, které posílala z dalších mobilních čísel. Jménem policie. S podpisy vymyšlených kriminalistů Součka, Šimka a Petráska. Život ve lži umocňovala ještě zprávami o tom, že je těhotná, později dokonce matce a babičce tvrdila, že se jí narodilo dítě. Ani tohle nemělo s pravdou nic společného.

Pravda nezvítězila

Obě oběti se pokyny na dálku skutečně řídily. Po dlouhé měsíce zůstávaly zavřené v bytě. V sociální izolaci, samy se svými pocity strachu a ohrožení. Navíc dlouhodobě strádaly, protože za této situace si mladší z žen nehledala práci, a tak obě žily – či spíše živořily – jen z 11tisícového důchodu matky. Splácet úvěr na byt, který si musely vzít, už nezvládaly. Výsledek? Rozvinula se u nich závažná duševní porucha, umocňovaná ještě vysílením a hladem. Nic na tomto stavu už nemohly změnit snahy některých členů rodiny. Marné bylo přesvědčování jedné příbuzné, která na konci léta 2010 přinesla výpis z katastru nemovitostí, aby jím doložila, že kolem vlastnictví bytu v Kladně se nic nezměnilo a převodu nemovitosti nedošlo. Což tedy znamená, že sestřenice Kateřina nemluví pravdu.

Tohle vysvětlování ale nikam nevedlo. Obě ženy setrvaly v postoji, do něhož byly vmanipulovány, konstatovala předsedkyně senátu Eva Brázdilová. „Někomu věříte víc a někomu méně," poznamenal k tomu psychiatr Navrátil. Situaci dlouhodobě manipulovaných žen už podle něj nebylo možno slovně ovlivnit. Mohly by zasáhnout jedině léky, které by změnily biochemii mozku. Ale kdyby ustal vytrvalý tlak, situace by se po nějaké době normalizovala. Jenomže – ono to bylo přesně naopak: neustálé živení problému, nový a nový přísun stále znepokojivějších zpráv, byť pouze pomocí telefonu a SMS zpráv… Konec rok a čtvrt trvajícímu utrpení přinesl až 2. březen roku 2011, kdy se obě ženy rozhodly opustit tento svět. S tichou výčitkou v podobě dopisu napsaného trojici údajných policistů, ve kterém smyšleným osobám se jmény Souček, Šimek a Petrásek vypočetly všechny dluhy – od půjček od známých přes nedoplatky za elektřinu až po pohledávku zdravotní pojišťovny.

Rozhodne odvoláníŽalobce Vladimír Mužík neuspěl s návrhem soudit obžalovanou za vydírání se smrtelným následkem. Na šest let do vězení ji soudkyně Eva Brázdilová posílá za způsobení těžké újmy na zdraví. Právě tak lze hodnotit rozvinutí paranoidně depresivního syndromu, vzešlého z dlouhodobého a stupňujícího se psychického tlaku. A stav to musel být velmi závažný, když vedl až k dvojnásobné sebevraždě; soud však nedospěl k závěru, že by za fatální následek byla obžalovaná přímo odpovědná. Provinila se pak rovněž poškozením cizích práv. Motivace těžko pochopitelného jednání ale podle soudu, vycházejícího z psychologického posudku, nebyla cílená k zisku. „Jen k řešení momentální situace, kdy obžalovaná zastírala, že nesplnila dohodu s maminkou," uvedla předsedkyně senátu.



Za těžké ublížení na zdraví stanoví trestní zákoník sazbu od pěti do 12 let. S ohledem na dosavadní bezúhonnost obžalované zůstal senát při dolní hranici sazby. Vhledem k dlouhodobému páchání trestné činnosti s rysy bezohlednosti, a také s ohledem na absenci pocitu viny a odpovědnosti, nakonec vyměřil šest let ve věznici s ostrahou. Nepravomocně. Konečné slovo bude mít Vrchní soud v Praze. Obžalovaná se okamžitě po vynesení verdiktu odvolala, státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.