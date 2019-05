/VIDEO/ Přátelské posezení v baru se ve vteřině změnilo v brutální napadení. K ošklivému incidentu došlo v polovině minulého měsíce na Smíchově. Policie stále pátrá po totožnosti násilníka, kterému hrozí trest až tří let za mřížemi.

Poškozený si vyrazil takzvaně na pivko do jednoho z barů v ulici Na Bělidle v Praze 5. Před vstupem do podniku, potkal partičku dvou dívek a dvou mladíků. Dal se s nimi do řeči a následně nyní již pětičlenná skupina skončila společně na baru.