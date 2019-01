Praha /VIDEO/ – Pachateli zřejmě byli muž a žena. Takové jsou aktuální poznatky kriminalistů z pražské mordparty, kteří vyšetřující smrtící útok na vietnamského prodavače ve večerce. K vraždě 28letého cizince došlo ve čtvrtek odpoledne v Horních Měcholupech. V prodejně potravin, která se nachází v přízemí jednoho z panelových domů v Janovské ulici.

Pistole a nůž

Vyšetřovatelé zatím zjistili, že krátce před 16. hodinou vešla do prodejny prozatím neznámá žena ve věku kolem 40 let. Podle kamerového záznamu i poznatků z výpovědí svědků se tato osoba oblečená v džínách a modré bundě a s výrazně červenými botami na nohou pokoušela o loupež. Není totiž pochyb o tom, že mířila na prodavače pistolí. Vietnamský prodejce se ale nezalekl – a k vydání peněz se neměl. Naopak; začal s lupičkou zápasit.

Právě v té chvíli se podle slov Jany Rösslerové z ředitelství pražské policie objevil na scéně další pachatel. Mladý muž dosud neznámé totožnosti mezi 20 a 25 lety, který na prodavače zaútočil nožem. Pachatel v tmavém oblečení a s červeno-šedým batohem na zádech ho pobodal ho horní části těla. Tak závažně, že mu způsobil smrtelné zranění.

Záchranáři už pacientovi pomoci nemohli. Zraněný prodavač sice ještě vyběhl z krámu, kolemjdoucí se mu snažili poskytnout první pomoc a okamžitě přivolali zdravotníky – vše ale bylo marné. Po několika minutách cizinec zemřel v sanitce.

Pátrání pokračuje

Třebaže se do pátrání po pachatelích okamžitě pustily desítky policistů, vrahovi i jeho spolupachatelce se podařilo uniknut. Policisté ale znají jejich tváře – podobu obou zločinců zachytila bezpečnostní kamera. Intenzivní pátrání nadále pokračuje. „Policisté vynakládají maximální síly k jejich dopadení," připomněla Rösslerová s tím, že do akce jsou stále zapojeny všechny dostupné síly – v uniformách i v civilu. „Po hledaných osobách usilovně pátrají desítky policistů z místních oddělení, z pohotovostní motorizované jednotky, ale i kriminalisté v civilu. V rámci instruktáží byli pražští policisté seznámeni s pátrací akcí, kterou někteří vykonávají v civilním oděvu jako je tomu u kriminalistů. Detektivové rovněž požádali o spolupráci i strážníky městské policie," přiblížila policistka aktuální úsilí směřující k nalezení zločinecké dvojice.

Vyšetřovatelé také v pátek zveřejnili část záběrů získaných z bezpečnostní kamery v přepadeném krámě a žádají veřejnost o pomoc. Jakékoli svědectví k místu pobytu hledaných osob i k samotnému smrtícímu útoku lze kriminalistům předat prostřednictvím linky 158. Pokud se pachatele podaří dopadnout a čin mu prokázat, hrozí mu za vraždu až 20 let vězení.

Mladík hledaný od středy v krámě nevraždil

V souvislosti se spekulacemi, které se kolem vraždy v Dolních Měcholupech objevily, kriminalisté v pátek popřeli domněnky, že by útočníkem s nožem mohl být 19letý hledaný mladík z Prahy. Na Milana J. (mohl by se také vydávat za Martina Trafu) vydalo Městské státní zastupitelství již ve středu souhlas se zadržením pro podezření ze spáchání jiného zvlášť závažného zločinu násilného charakteru; o tomto skutku ale policie zatím nechce zveřejnit bližší podrobnosti. Policejní detektivové jsou přesvědčeni, že s mordem ve večerce neměl nic společného. Nadále ale platí, že jde o velmi nebezpečného muže na útěku, který může být ozbrojen – a za situace, kdy by se cítil ohrožen, by mohl reagovat nepředvídatelně. Je tedy na místě ostražitost! Hledaného muže by se občané v žádném případě neměli pokoušet sami zadržet ani kontaktovat. Budou-li mít k jeho pobytu nebo pohybu jakékoli informace, je na místě neprodleně zavolat operátorům linky 158.

