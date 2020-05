/VIDEO, FOTOGALERIE/ V březnu na počátku šíření koronavirové nákazy si mnozí lidé v záchvatu paniky dělali zásoby – tu těstovin, tu droždí. Dvojice mužů však jako by vytušila, že s vyhlášením nouzového stavu dojde k uzavření restauračních zařízení a šla (vcelku klidně) po alkoholu. V Praze 4 dva neznámí pachatelé odcizili pět padesátilitrových sudů s pivem. Policie žádá veřejnost o pomoc při patrání po zlodějích.

Policisté z místního oddělení Pankrác pátrají od března po dvou neznámých mužích, kteří v Praze 4 odcizili pět padesátilitrových sudů od piva. | Video: Policie ČR

Pražská policie o případu, který se stal v březnu, informovala v páteční tiskové zprávě. „V dopoledních hodinách přišli dva muži do budovy, nepozorovaně procházeli prostory chodby a hledali, co by mohli ukrást. Následně odcizili sudy piva, které odvezli na paletovém vozíku. Svým jednáním způsobili škodu dosahující částky dvacet tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.